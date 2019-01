Temptation Island Vip, sarà Belen la nuova conduttrice

Temptation Island Vip cambia timoniere. Come riporta il settimanale Oggi, la nuova conduttrice del reality del 2019 sarà Belen Rodriguez. La showgirl raccoglierà il testimone da Simona Ventura che ha deciso di lasciare Mediaset per tornare da Mamma Rai.

Sono stati numerosi i nomi vagliati da Maria De Filippi la quale sembrerebbe aver fatto ricadere la sua ultima scelta su Belen. Non ci sono state ancora conferme ufficiali per le quali bisognerà ancora attendere qualche mese.

Belen Rodriguez in tv

Intanto la Rodriguez sarebbe stata confermata anche a Tu si que vales e si vocifera che tornerà anche a Colorado programma che aveva condotto su Italia 1 tra il 2011 e il 2012. Il nuovo show partirà a marzo e al suo fianco ci sarà ancora una volta Paolo Ruffini.

Ma non è finita qui perché Belen Rodriguez farà un salto anche in Rai. Antonella Clerici infatti l’ha voluta nella giuria di Sanremo Young in programma a partire dal prossimo 15 febbraio.

Belen Rodriguez ancora single?

Un anno intenso per Belen che al momento, dopo la fine con la storia con Iannone, sembrerebbe essere ancora single. Il gossip la vorrebbe accanto al bomber Ezequiel Lavezzi, soprannominato “El Poncho”, ma ancora la bella argentina non ha confermato nulla.

La Rodriguez sembrerebbe infatti piuttosto concentrata sul lavoro e sulla crescita del figlio, il piccolo Santiago avuto dal matrimonio con Stefano De Martino.