Tav, Salvini al cantiere: tensioni tra forze dell’ordine e manifestanti

Alta tensione stamattina a Chiomonte tra la polizia e i manifestanti No Tav. Alcune decine attivisti, che si oppongono alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, si sono radunate vicino alla centrale. Le forze dell’ordine, sul posto in assetto antisommossa, hanno reagito ad alcune provocazioni utilizzando il manganello, mentre nella zona è in corso un’abbondante nevicata.

Tav, Salvini: “L’Italia ha bisogno di viaggiare di più”

Oggi la visita del vicepremier Matteo Salvini al cantiere della Torino-Lione. “L’Italia ha bisogno di viaggiare di più, ha bisogno di opere”, ha detto Salvini spiegando che sarà al cantiere di Chiomonte anche per “portare la solidarietà ai poliziotti“.

“Se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti“, ha detto Salvini al suo arrivo nel cantiere Tav di Chiomonte. “I 5 stelle hanno ragione – ha aggiunto -, il progetto è partito probabilmente sovrastimato, ma ci sono 25 chilometri già scavati nella montagna: ritengo più utile completarli anziché riempire i buchi. L’opera si può ridimensionare, il contratto di governo è chiaro. A occhio si può risparmiare almeno un miliardo di euro, da reinvestire sulla metro di Torino o per il sostegno ai comuni interessati dall’opera”.

Luigi Di Maio dal canto suo afferma che non va a Chiomonte “visto che lì non è stato scavato ancora un solo centimetro: c’è solo un tunnel geognostico. Per me il cantiere di Chiomonte non è un’incompiuta ma una mai iniziata. La spesa del Tav può essere benissimo dirottata sulla metropolitana di Torino o sull’autostrada Asti-Cuneo. Lasciamo i soldi a quel territorio ma investiamoli per cose prioritarie”.