Maltempo nel Nord Italia, Milano e Torino imbiancate dalla neve

Il maltempo è arrivato su tutto il Nord Italia. Stamattina Milano e molte altre città e paesi della Lombardia si sono svegliate sotto la neve, così come Torino in Piemonte.

Le previsioni meteo si sono verificate, anche in Italia sono arrivati gelo e neve, come quelli che stanno interessando gli Stati Uniti in questi giorni.



Maltempo, Milano e Torino imbiancate dalla neve

Dalle prime ore del giorno, Milano è stata investita da una nevicata inizialmente molto abbondante. Al momento nel capoluogo lombardo non si segnalano disagi particolari. La neve infatti, per adesso, ha solo imbiancato le auto posteggiate, i giardini e le aiuole.

Scattano le raccomandazioni per evitare danni e disagi. Il 118 invita a prestare prudenza mentre si cammina e la Polizia Locale ricorda di mantenere le distanze dalla auto che precedono dal momento che l’asfalto scivoloso allunga le distanze di frenata.

Oltre che Lombardia e Piemonte, l’allerta per la neve riguarda anche Valle d’Aosta, Liguria, Trentino Alto Adige e Veneto. In Liguria si sono abbattuti anche forti venti che si sono spinti fino su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. La situazione meteorologica nel nord e nel centro Italia è comunque destinata a migliorare nel corso della giornata.