Sanremo 2019, tra gli ospiti anche Fiorella Mannoia

Ci sarà anche Fiorella Mannoia tra i superospiti del 69° Festival di Sanremo. La cantante, già protagonista dell’edizione 2017, è in arrivo in città per le prove sul palco dell’Ariston.

Nei programmi della Mannoia anche un nuovo progetto discografico. Da oggi, 1 febbraio, è in radio e in digitale “Il peso del coraggio”, il nuovo singolo che anticipa l’uscita in primavera del nuovo album “Personale”. Ma nel futuro prossimo della cantante c’è anche una nuova tournée che da maggio farà tappa nei teatri d’Italia.

Gli ospiti di Sanremo 2019

Un altro grande nome dopo la presenza confermata di Pierfrancesco Favino. Un parterre ricco che vede anche Serena Rossi che canterà “Almeno tu nell’universo” come omaggio a Mia Martini, Antonello Venditti, Luciano Ligabue, Andrea Bocelli, Elisa, Giorgia, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, Alessandra Amoroso e la coppia formata da Umberto Tozzi e Raf.

Voci di corridoio parlano anche di Ariana Grande ma ancora nulla è stato confermato.