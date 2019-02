Sea Watch, la Francia accoglierà 7 migranti

Nuovo cambiamento di idea da parte della Francia. Il ministero dell’Interno francese, in una dichiarazione diffusa ai media francesi sulla vicenda della Sea Watch, ha fatto sapere che “in realtà la Francia accoglierà 7 migranti di Sea Watch, mantenendo quindi i suoi impegni“.

Per Parigi, la quota prevista dall’accordo era di 9 migranti.

Soltanto ieri Parigi ha fatto sapere al Viminale che “prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici e ha aggiunto che appoggerà l’Italia per chiedere rimpatri più efficaci in alcuni paesi africani a partire dal Senegal”, rendendo ancora più palpabile la tensione tra Italia e Francia.