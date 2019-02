Una buona fetta di torta al cioccolato permette sempre di riconciliarsi con il mondo, non c’è niente di meglio per occupare piacevolmente un pomeriggio noioso. Preparare un dolce, però, fa spesso paura a chi non è abituato ad avere a che fare con dosi precise, quindi oggi vi voglio presentare la ricetta di una torta al cioccolato facile e veloce, per la quale non avrete bisogno di usare la bilancia.

Torta al cioccolato “senza bilancia”, ricetta facile e veloce

Quando ho voglia di una buona torta, del profumo che sprigiona l’impasto che cuoce in forno ma vado di fretta, scelgo sempre di preparare la torta allo yogurt dei 7 vasetti. Questa volta però i vasetti diventano 8, perché ne aggiungo uno di cacao amaro.

Per dosare gli ingredienti di questa torta al cioccolato tutto quello che vi occorre è un vasetto di yogurt. Dopodiché non vi resta che contare fino a 8.

Ingredienti per la torta al cioccolato “senza bilancia”

1 vasetto di yogurt bianco

3 vasetti di farina 00

2 vasetti di zucchero bianco

1 vasetto di olio di semi di girasole

1 vasetto di cacao amaro

3 uova

1 bustina di lievito per dolci

farina di cocco q.b. per decorare (facoltativo)

mandorle a scaglie q.b. per decorare (facoltativo)

crema al cioccolato per farcire (facoltativo)

Questa ricetta si presta a diverse varianti. Potete anche lasciarla bianca e decorarla con una spolverata di zucchero a velo, dipende dai gusti, in quel caso non utilizzate il vasetto di cacao nell’impasto. Se preferite aromatizzarla diversamente, scegliete il gusto di yogurt che preferite. Adesso, però, passiamo al procedimento.

Preparazione torta al cioccolato “senza bilancia”

Per preparare l’impasto di questa torta al cioccolato, procedete ad amalgamare insieme tutti gli ingredienti con l’aiuto di un frustino. Cominciate dalle uova con lo zucchero, aggiungete poi lo yogurt e l’olio a filo. Incorporate infine la farina, il cacao e il lievito.

Ponete l’impasto in una teglia di circa 24 cm di diametro, precedentemente imburrata o rivestita con carta forno e infornate a 180 °C per 30 minuti circa (forno statico). Ricordate che i tempi di cottura possono variare da forno a forno. Controllate la cottura con uno stuzzicadenti, infilatelo all’interno della torta, se una volta tirato fuori è asciutto, allora la vostra torta è pronta.

Passate adesso alla farcitura e alla decorazione. Tagliate a metà la torta, farcitela con la crema al cioccolato, richiudetela. Spolverate poi la superficie con farina di cocco o zucchero a velo e ponete qualche scaglia di mandorla al centro.

Così come per il gusto, anche per la decorazione potete dare libero sfogo alla fantasia. Questo dolce è ottimo per accompagnare una calda tazza di tè o per una merenda leggera e gustosa.