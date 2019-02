Frozen 2, è on line il nuovo e attesissimo trailer [VIDEO]

Non manca molto all’arrivo nei cinema di Frozen 2. La Walt Disney Studios Animation infatti ha appena diffuso il trailer ufficiale del sequel del film animato campione di incassi che ha ribaltato l’ideale di principessa fino a quel momento visto nei suoi lungometraggi. Elsa e Anna andranno alla scoperta dei segreti di Arendelle, terre inesplorate e luoghi sconosciuti che non sapevano facessero parte del regno.

Trama di Frozen 2

Ma il loro viaggio non sarà senza pericoli. Le due sorelle verranno ancora una volta separate e, come ha anticipato la regista Jennifer Lee, saranno tanti i nemici che proveranno ad ostacolarle. Al loro fianco però ci saranno ancora, come viene mostrato nel trailer, Olaf e Kristoff.

Nessun dialogo ma solo l’indimenticabile colonna sonora del film, accompagna le prime immagini di Frozen 2. Nei circa due minuti di video, Elsa sfida le onde infuriate del mare al di là delle quali si trova la sua destinazione. Per scoprirla però bisognerà aspettare quest’autunno.