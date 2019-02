Esorcisti contro Virginia Raffaele. Salvini: “Sketch invoca Satana”

“Una gag spiritosa ma poi stonata perché sembra non tenere conto della sensibilità di tante persone che soffrono a causa della presenza del maligno“. Così è stata definita da don Aldo Buonaiuto, sacerdote della Comunità Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi e coordinatore del servizio nazionale Antisette, lo sketch sanremese di Virginia Raffaele, in cui la co-conduttrice imita un grammofono mal funzionante.

Secondo l’acuto orecchio del sacerdote, la Raffaele ha nominato, per ben cinque volte, il nome di Satana non tenendo “conto della fede dei tanti cristiani che seguivano uno dei programmi più amati dagli italiani mancando così di rispettospecialmente alle tante persone che sono realmente oppresse dalle forze del male”.

Contro Virginia Raffaele anche Matteo Salvini

Lo sketch, che ironizza sulla leggenda secondo la quale alcuni dischi rock (come quelli dei Led Zeppelin) se ascoltati al contrario inneggiano al satanismo, ha attirato l’attenzione anche di Matteo Salvini. Il vicepremier, condividendo sulla sua pagina Facebook la posizione di don Aldo Buonaiuto, ha commentato: “Non bisogna sottovalutare il problema delle sette sataniche e serve affidarsi agli esperti che ci aiutano a combatterlo. È un fenomeno preoccupante, apparentemente lontano dalla esperienza quotidiana, eppure molto più vicino e più frequente di quanto si pensi”.

Il punto di vista della politica

Continuano quindi le polemiche su Sanremo 2019 che non lascia ancora una volta indifferente la politica. Ad intervenire nel dibattito anche Maurizio Gasparri che, come riporta La Repubblica, dichiara: ” “Equivoco acustico? Modo di dire che potrebbe capitare a chiunque? Altro? Sarà la stessa Raffaele, ormai celebrata artista, a svelare il mistero. Così almeno questa coda, diabolica…, sanremese uscirà dal campo delle controversie festivaliere e resterà in campo solo la musica“.

Su Facebook dice la sua anche l’ex segretario del Pd Maurizio Martina: “Ministro, provi un po’ a lavorare dai, anzichè spiegarci il problema delle sette”. E poi aggiunge: “Ci dica perchè con la vostra manovra 100mila persone perderanno l’assegno di ricollocamento al lavoro. E ci dica perchè il suo governo blocca la Tav e tutte le opere strategiche”.

Credit Foto: Elite Press