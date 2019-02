Sala di Re Ruggero a due leoni di Palazzo Reale, presentati ieri pomeriggio dopo il restauro, nell’ambito di un evento intitolato “Avanti nella storia”, organizzato dalla Fondazione Federico II. Resteranno esposti in Palermo , e quindi fruibili per i visitatori i, presentati ieri pomeriggio dopo il, nell’ambito di un evento intitolato “”, organizzato dalla

Palermo, restaurati i leoni di Palazzo Reale: in mostra in Sala Re Ruggero

I leoni a cui si fa riferimento sono i due leoni di marmo bianco del XII secolo. Presentati anche i cloni d’arte dei leoni, realizzati in fibra di mais attraverso l’analisi del DNA dell’originale grazie ad una tecnologia 3D che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale.

“Questi leoni, di immenso valore, erano finiti nel dimenticatoio – hanno detto Gianfranco Miccichè e Patrizia Monterosso, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Federico II -. Il leone, presente anche nei mosaici, rappresenta il simbolo del Palazzo. Non solo li abbiamo restaurati grazie ad una convenzione col Corso di Restauro dell’Università di Palermo, ma utilizziamo l’innovazione per viaggiare indietro nel tempo, conservare l’eredità culturale ed esaminare l’iconologia del Palazzo. Lo facciamo con un approccio multidisciplinare, che mette insieme storici e innovatori”.

Erano presenti infatti Marco Masseti, Zoologo e Paleoecologo del Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze e Giorgio Gori, fondatore della start-up Artficial.

Masseti ha illustrato l’iconologia dei leoni: “il leone è simbolo del fuoco e del sole – ha detto Masseti – forza fisica e vigore, nonché di resistenza, misericordia e regalità. Non si hanno notizie sull’origine del materiale lapideo di questi due leoni. Con tutta probabilità, le due sculture facevano parte di una fontana, come si deduce dalla presenza di fori per l’emissione dell’acqua in corrispondenza delle fauci e della porzione superiore della testa. Potrebbero rappresentare, come sostiene Bellafiore, l’unica parte superstite della fontana dell’Aula Verde, menzionata dai cronisti di età normanna. In quanto probabili ornamenti – ha concluso Masseti – da fontana, i leoni del Palazzo Reale potrebbero essere posti in relazione ad altre due statue stilofore in marmo con le sembianze di elefanti che sono conservate a Mazara del Vallo, nella chiesa di San Bartolomeo”.

“Da ogni opera d’arte ricaviamo un vero e proprio DNA – ha detto Giorgio Gori, founder di Artficial – che porta quindi alla creazione del clone digitale che riproduce l’informazione al millesimo. L’arte diventa così alla portata di tutti, appassionati, cultori, semplici amanti. Leggera, permeabile, contemporanea, divertente. Così abbiamo creato un archivio straordinario di opere d’arte: trasformate in byte, ma soprattutto immuni allo scorrere del tempo”.

Due monitor touch interattivi, istallati in Sala dei Venti, consentono ai visitatori di osservare il leone e la smaterializzazione in 3D e lo conducono virtualmente all’interno della Sala di Re Ruggero e della Sala dei Venti.