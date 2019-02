La manovra finanziaria per il 2019 in Sicilia è stata approvata con 34 voti favorevoli e 28 contrari. La decisione è arrivata in mattinata in un’Assemblea in Aula, a Palermo, durata tutta la notte. Via libera agli articoli sulla Riscossione Sicilia e sui cda degli enti economici. Approvato anche il Bilancio.

Sicilia, Finanziaria e Bilancio 2019 approvati dopo una notte in Aula

Una lunga e stancante notte, quella che ha portato stamattina all’approvazione della Finanziaria in Sicilia. La seduta è stata chiusa alle 7:45 dal presidente Gianfranco Micciché, che si è scusato con i presenti in Aula per aver dovuto trascorrere in Assemblea la notte di San Valentino.

Dopo l’ennesimo rinvio, la seduta è ripresa in tarda serata presieduta da Micciché, il quale ha precisato: “La Finanziaria o si fa entro stanotte o non si fa“. In piena notte, in pieno svolgimento dei lavori, il presidente ha ribadito l’urgenza di una definizione. “Da domani dobbiamo far ripartire tutte le attività che si potrà far ripartire – ha detto -. Tutte le altre categorie dovranno dolorosamente aspettare. Ma entro 60 giorni si dovrà trovare una soluzione. Questo governo si sta prodigando per evitare il massacro. Lo abbiamo subito come lo ha subito il Parlamento”.

Approvati per primi l’articolo 9 e il 21 sulla Riscossione Sicilia e sul “servizio informativo agro-meteorologico”. Poi è la volta dell’articolo 22 sulle “Disposizioni per il personale del Consorzio per le autostrade siciliane”, il cui ritiro dal governo regionale provoca dissensi tra le opposizioni in Aula. Ritirato anche l’articolo 23 sul “Trattamento economico dipendenti Istituti autonomi case popolari”. Approvato invece l’articolo 30 sulla Stabilizzazione dei precari, così come il 40 sul pensionamento dei dipendenti regionali.

Alle prime luci dell’alba si è riaperta la seduta con il dibattito sulle tabelle della Finanziaria, che ha portato all’approvazione degli articoli 10, 11, 56 e 57.