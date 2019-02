Forum Palermo, raccolta di indumenti in collaborazione con la Caritas

Per una settimana, da lunedì 25 febbraio a domenica 3 marzo, i volontari della Caritas Diocesana di Palermo avranno a disposizione una postazione all’interno di piazza Fashion a Forum Palermo (ingresso lato Uci) per la raccolta di indumenti, usati o nuovi, da destinare a chi non può permettersi alcun acquisto. I capi di abbigliamento richiesti: pantaloni, maglioni, vestiti, cappotti, e piumini.

L’iniziativa di Forum Palermo si inquadra all’interno di un progetto di sensibilizzazione, solidarietà, sostenibilità, eco-compatibiltà, rispetto dell’ambiente e cultura dei riciclo che si svilupperà nell’arco dell’anno.

Chiunque potrà dare un contributo donando ciò che ritiene più opportuno, o capi di vestiario (puliti) che non vengono più utilizzati o ancora capi di abbigliamento nuovi acquistati per l’occasione nel segno della solidarietà. Tutto ciò che verrà donato sarà smistato in apposite scatole personalizzate (uomo, donna, bambino, nuovo), a fine raccolta sarà la stessa Caritas a provvedere alla distribuzione attraverso i propri canali: parrocchie, associazioni di volontariato e altro ancora.

La raccolta degli indumenti si effettuerà ogni giorno secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, il sabato e la domenica orario continuato dalle ore 9 alle 20.

“È la prima volta che collaboriamo con un centro commerciale – spiega fra’ Giuseppe Noto, direttore della Caritas Diocesana di Palermo, – è una opportunità di sostegno che unisce realtà diverse per un unico fine, la promozione umana e sociale attraverso azioni di contrasto alla povertà che richiedono il contributo e la partecipazione di tutti”.

Il centro commerciale, che è posizionato in un’area strategica del capoluogo siciliano, è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all’interno del parcheggio di Forum Palermo.