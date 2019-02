Game of Thrones 8, la nuova clip con immagini inedite

HBO continua a far crescere la curiosità senza limiti dei fan di Game of Thrones 8. Nella nuova clip, diffusa in attesa del trailer ufficiale, vengono svelati ulteriori dettagli sulla trama della stagione conclusiva della serie tv più seguita di questi anni.

L’ultimo aggiornamento risale a un mese fa quando venne pubblicato il teaser trailer dell’ottava stagione di Game of Thrones. Nel video comparivano soltanto Jon Snow, Sansa e Arya Stark nei sotterranei di Grande Inverno davanti ai loro simulacri che li rappresentano come già morti.

My heart stopped when seeing this new Euphoria and The Righteous Gemstones footage and started again at Watchmen.

2019 is my new favorite year. #HBO2019 pic.twitter.com/ybbE1i1Ffb

— HBO (@HBO) 24 febbraio 2019