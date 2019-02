Fa parlare di sé il medico no vax, Fabio Franchi, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato un post in cui sostiene di cercare un bimbo affetto da orecchioni, nelle Marche, per un esperimento. Al lancio dell’iniziativa hanno fatto seguito numerose polemiche.

Marche, medico no vax cerca bimbo con orecchioni per un esperimento

“Sto cercando un bambino/a – rigorosamente volontario/a – che abbia la parotite IN ATTO e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta di esperimento che rispetta la convenzione di Oviedo e non infrange le regole del Codice di Norimberga”. Queste le parole di Fabio Franchi su Facebook. “Non posso spiegare più di tanto per ora. Invito al “passaparola”. NB Non ho intenzione di fargli alcuna iniezione“.

Subito il post è stato riempito di commenti contrari. In prima linea nella polemica contro il medico delle Marche – autore del libro ‘Aids: la grande truffa’ -, il virologo Roberto Burioni, che su Twitter cita l’iniziativa scrivendo: “Bisognerebbe fare qualcosa”.

Il post è già stato commentato da diversi esperti. “Questo medico, guru antivax e in passato negazionista dell’AIDS, cerca un bambino per fare esperimenti, così, su Facebook – scrive ad esempio il medico e debunker Salvo Di Grazia -. Ecco cosa significa “sono pericolosi“.