Oscar 2019, i look più belli del red carpet

I premi sono stati assegnati e le statuette sono state ritirate ma come ogni anno, nella magica notte dell’Academy, a far discutere non è solo il grande cinema ma anche i look sfoggiati dalle star sul red carpet. Gli Oscar 2019 si sono distinti per un ritorno alle forme lineari e alle nuance basic, sintomo di un desiderio di sobrietà.

Il red carpet degli Oscar 2019

Persino Lady Gaga, vincitrice nella categoria Migliore canzone con “Shallow” da “A Star is Born”, ha optato per due evening dresses total black strutturati ma senza troppi fronzoli. Un basso profilo, quindi, per la popstar che, per il red carpet più importante di tutti, ha scelto di lasciare a casa i suoi look scenografici, a cui ha da sempre abituato il pubblico, per brillare della luce riflessa del collier Tiffany con diamante giallo di 128.54 del valore di 30 milioni di dollari.

Austera anche Charlize Theron in lungo Dior azzurro polvere se non fosse per la scollatura posteriore dal taglio vertiginoso che stupisce e non delude. Geometrico, senza troppe pretese, l’abito a trapezio di Olivia Colman, migliore attrice protagonista in “La favorita”, che ha sfilato in verde scuro accompagnata da una gotica coda/stola. Ma è glam la scelta degli accessori: orecchini in diamanti al lobo e anche più su…

Tra le tendenze del red carpet di quest’anno ad accecare, è il caso di dirlo, i tessuti metal. Sono argentee Jennifer Lopez in Tom Ford, Brie Larson in Celine in e Molly Sims in Zuhair Murad. E’ l’oro invece la lega scelta da Emma Stone in Louis Vuitton e Glenn Close in Carolina Herrera, platino invece Amy Addams in Versace.

I look più eccentrici

Ma se si parla di trend topic agli Oscar 2019, non sfugge il pink power. Splendida Julia Roberts ha sfilato in Elie Saab, fluttuante Sarah Paulson in Brandon Maxwell e spettacolare Helen Mirren che, indecisa sulla nuance da scegliere, le ha indossate tutte su una vaporosa gonna in tulle plissè che porta la firma inconfondibile di Schiaparelli Haute Couture.

And the winner is…indiscutibilmente Billy Porter, mitologico centauro con la creazione di Christian Siriano, un mix inedito di smoking e un velvet dress da gran sera che non può passare inosservato.

