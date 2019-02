L’amica geniale, riprese e anticipazioni della seconda stagione

Sale la curiosità per L’amica geniale 2. La fiction, che ha conquistato gli ascolti di Rai 1, tornerà, stando ai rumors, all’inizio del 2020 con 8 nuovi episodi tratti dal romanzo dal secondo libro della tetralogia di Elena Ferrante, “Storia del nuovo cognome”.

Le riprese inizieranno tra fine marzo e inizio aprile a Port’Alba, nel cuore di Napoli, e ad Ischia e, secondo le previsioni, dureranno sei mesi. Confermate nel cast, nel ruolo delle protagoniste, Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Lila).

Alla regia ci sarà ancora una volta Saverio Costanzo che, come aveva rivelato in un’intervista a Variety, potrebbe dividere lo spazio dietro la macchina da presa con Alice Rohrwacher, Palma d’Oro per la miglior sceneggiatura a Cannes 2018 e sorella di Alba, compagna del regista e voce narrante della prima stagione de L’Amica Geniale.

Trama L’amica geniale 2

La seconda stagione de “L’amica geniale” racconterà le vicende della “Storia del secondo cognome”, il secondo romanzo della saga di Elena Ferrante. La narrazione riprenderà da dove l’abbiamo lasciata, proprio dalle nozze di Lila e Stefano.

Lila scopre che il marito è un uomo violento che gode nel trattarla male. La ragazza diventa così sempre più intrattabile allontanandosi da Lenù la quale subisce l’ennesima delusione. Lila infatti inizia a tradire Stefano con il grande amore dell’amica, Nino Sarratore. Alla scoperta di ciò, Elena decide di vendicarsi concedendosi a Donato Sarratore, l’uomo che l’aveva molestata a quindici anni.

Ma Lila decide di cambiare vita e di lasciare sia Nino che Stefano per diventare un’operaia mentre Elena, terminati gli studi al liceo, vince una borsa di studio per la Normale di Pisa allontanandosi definitivamente dal Rione. Conseguita la laurea inizia a scrivere il suo primo romanzo.