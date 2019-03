Due automobili si sono scontrate frontalmente sulla strada statale 16 tra Pesaro e Gabicce Mare. Due giovani hanno perso la vita nell’incidente stradale, mentre sono sei le persone rimaste ferite.

Alcuni bambini sarebbero tra i feriti, che fortunatamente non sono in condizioni gravi. Una delle auto coinvolte nello schianto, avvenuto in un tratto a quattro corsie, è carambolata contro un muro di cinta.