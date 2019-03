Milano, appicca fuoco a un bus con una scolaresca: “Vanno fermate le morti in mare”

I carabinieri hanno fermato un uomo, che ha appiccato un incendio su un bus. Il fatto è accaduto intorno alle 11:50. L’uomo ha versato benzina all’interno del bus sul quale si trovava una scolaresca e ha dato fuoco. Ousseynou Sy, di origine senegalese, ha poi minacciato il suicidio.

Ci sarebbero solo alcuni intossicati lievi fra i ragazzini. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e anche l’elisoccorso. L’autobus si trovava sulla strada provinciale 415 all’altezza di San Donato Milanese, in provincia di Milano.

“Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo”, avrebbe detto l’uomo. A bordo del bus di linea sequestrato dall’uomo c’erano 51 studenti. Ousseynou Sy, nato in Senegal il 2 giugno del 1972, italiano dal 2004, con dei precedenti penali, ad un certo punto si è alzato dal suo posto e ha iniziato a buttare benzina sul mezzo, urlando che voleva farla finita per vendicare i morti in mare.