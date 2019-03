Torna Anteprima Fiere Vino il principale Tour di Wine Tasting e Seminari organizzato da Gambero Rosso per scoprire le migliori cantine ed etichette che parteciperanno alle due più grandi Fiere Internazionali del Vino: ProWein a Düsseldorf e Vinitaly a Verona.

A Palermo l’evento si terrà domenica 31 marzo presso il Ristorante Palazzo Branciforte, all’interno del prestigioso Palazzo Branciforte.

Grazie ai suoi esperti, Gambero Rosso accompagnerà gli appassionati, i cultori e gli operatori di settore in un percorso degustativo unico, attraverso un’ampia agenda di appuntamenti: seminari, wine tasting e degustazioni nelle più rinomate enoteche italiane, per aggiornarsi sulla più svariata e completa biodiversità dei territori italiani attraverso le sue produzioni vitivinicole.

Le tappe del tour prevedono oltre 70 etichette delle principali cantine italiane in degustazione e seminari dedicati in collaborazione con Consorzio di Tutela Prosecco DOC.

Anteprima Fiere Vino rinforza la grande attenzione che da sempre Gambero Rosso riserva alle produzioni vinicole italiane con i suoi eventi di promozione nazionali ed internazionali, le masterclass di approfondimento e con la Guida Vini d’Italia, tradotta anche in inglese, tedesco, cinese e giapponese, che da 31 anni seleziona le migliori aziende, affermandosi come punto di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore.

Palazzo Branciforte ospita “Anteprima Fiere Vino” del Gambero Rosso

A Palermo l’evento si terrà domenica 31 marzo presso il Ristorante Palazzo Branciforte, all’interno del prestigioso Palazzo Branciforte.

Alle 17:30, per un massimo di 30 partecipanti, si terrà il seminario dedicato al Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, una degustazione guidata dei seguenti vini: Genagricola Prosecco DOC Brut “Tenuta Sant’Anna”; Masottina Prosecco DOC Treviso Bru; San Simone Prosecco DOC Brut Millesimato 2018 “Perlae Naonis”; Bottega Prosecco DOC Brut “Il Vino dei Poeti”; Astoria Prosecco DOC Treviso Extra Dry “Galíe”; Sui Nui Prosecco DOC Extra Dry Millesimato 2018; La Marca Prosecco DOC Treviso Extra Dry “La Marca Prestige”.

A partire dalle 18:00, poi, prenderà il via il grane Wine Tasting, che vedrà presenti per il Veneto la cantina Conte Collalto con in degustazione il Conegliano Valdobbiadene Extra Dry Gaio ’18 e il Conegliano Valdobbiadene Rive di Collalto Brut Isabella ’17. Per l’Abruzzo la cantina Agriverde con in degustazione il Montepulciano d’Abruzzo Riseis ’17 e il Riseis Pecorino ’18. Presente anche la Campania con la cantina Marisa Cuomo con i degustazione i suoi Costa d’Amalfi Furore Rosato ’18 e il Costa d’Amalfi Furore Bianco ’18.

Immancabile la Sicilia con le cantine: CVA Canicattì, in degustazione il Sicilia Rosso Diodoros ’15 e il Sicilia Grillo Fileno ’18; Fazio Wines che presenterà il suo Erice Rosso PietraSacra Ris. ’13 e il Erice Müller Thurgau ’18; Tenute Orestiadi con il bianco Sicilia Grillo ’18 e il rosso Sicilia Perricone ’17.

Un focus sul prosecco riguarderà anche il wine tasting con in degustazione: Astoria Prosecco DOC Treviso Extra Dry “Galíe”; Genagricola Prosecco DOC Brut “Tenuta Sant’Anna”; Bottega Prosecco DOC Brut “Il vino dei poeti”; La Marca Prosecco DOC Treviso Extra Dry “La Marca Prestige”; Masottina Prosecco DOC Treviso Brut ; Riccardo Prosecco DOC Treviso Brut; San Simone Prosecco DOC Brut Millesimato 2018 “Perlae Naonis”; Serena Wines Prosecco DOC Treviso Extra Dry “Terra Serena”; Sui Nui Prosecco DOC Extra Dry Millesimato 2018; Viticoltori Ponte Prosecco DOC Treviso Extra Dry.

La serata sarà allietata dal servizio di finger food pensati per l’occasione dallo chef Gaetano Billeci del Ristorante Palazzo Branciforte e sarà possibile degustare i prodotti esclusivi di Villani Salumi.

Musica d’atmosfera, con un trio jazz che accompagnerà la serata, buon vino e buon cibo sono gli ingredienti principi di un evento che si prospetta essere davvero speciale, un’occasione per rendere giustizia al grande patrimonio vinicolo italiano e celebrare quanto di più bello c’è nella vita.

Tutte le tappe di Anteprima Fiere Vino del Gambero Rosso

Roma: 5 marzo. Milano: 11 marzo. Torino: 25 marzo. Napoli: 26 marzo. Lecce: 28 marzo. Palermo: 31 marzo. Cesena: 1 aprile.