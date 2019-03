Le varie forme di diabete in gravidanza e come gestire una gravidanza in presenza di tale patologia, sono i temi al centro dell’incontro “Quant’è dolce la gravidanza?”, in programma venerdì 29 marzo 2019. La giornata è organizzata dal Direttore della UOC dell’ospedale S.Antonio Abate di Trapani, Laura Giambanco e da Domenico Greco, diabetologo dell’Ospedale Ajello di Marsala.

A Trapani una giornata di studi su come affrontare il diabete in gravidanza

Secondo le statistiche il 10% delle donne in gravidanza sarebbe affetta da diabete. La malattia comporta un aumento di aborti, malformazioni cardiache e morte dei bambini in utero. Sia il diabete mellito che il diabete gestazionale sono patologie in aumento. Tra i fattori di rischio che incidono ci sono obesità, ridotta attività fisica, alimentazione non corretta.

“È necessario che le donne affette da questa patologia siano seguite da un team multidisciplinare che monitori la gravidanza al fine di contenere e ridurre al massimo le complicanze”, hanno sottolineato Laura Giambanco e Domenico Greco, presidenti e responsabili scientifici della giornata di studi dedicata a ginecologi, diabetologi, medici di medicina generale, neonatologi, pediatri, infermieri, ostetriche.

L’incontro si svolgerà venerdì 29 marzo alle 9 all’Hotel Crystal, a Trapani.