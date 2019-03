Parte oggi a Verona il Congresso Mondiale delle Famiglie, c’è Salvini

Dopo settimane di polemiche e dibattiti politici, apre oggi a Verona il Congresso Mondiale delle Famiglie. Durerà sino a domenica e già da domani dovrà fare i conti con diverse contro-manifestazioni. In primis quella dei Cinquestelle che riuniranno a Roma, negli studi di Cinecittà, circa 600 giovani per parlare di futuro.

La Lega, invece, sarà presente a Verona con ben tre ministri: “Io vado a Verona per difendere la famiglia composta da mamma e papà. Finché campo difendo il diritto del bambino ad avere una mamma e un papà e a essere adottato dove ci sono una mamma e un papà”, ha detto Salvini. Insieme a lui, tra i relatori, anche i ministri della Famiglia Lorenzo Fontana e della Scuola Marco Bussetti.

“Per me la famiglia è sacra, ma lì si parla della donna come quella che se ne deve stare a casa a fare i servizi, della donna come essere inferiore all’uomo”, ha replicato l’altro vicepremier Luigi Di Maio. Ci sarà Silvana De Mari, medico e scrittrice di libri fantasy criticata per aver sostenuto una relazione tra omosessualità e satanismo. Ma anche Lucy Akello, la parlamentare ugandese accusata di essere contro gli omosessuali. O anche Dimitri Smirnov, esponente della Chiesa ortodossa russa “tenacemente” antiabortista.

Alla marcia di domenica ci sarà anche Forza Nuova. I colori della manifestazione saranno il rosa e il celeste. Solo musica classica per l’evento, con un coro che intonerà arie come La Traviata, la Carmen, La donna è mobile. Nel loggiato al primo piano ci saranno invece immagini di eroi della famiglia, come Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta, Omero, Aristotele, Tolkien.