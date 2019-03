Congresso mondiale delle famiglie, oggi è il giorno di Salvini

Inizia a Verona la seconda giornata del contestatissimo Congresso delle famiglie. Dal palco un forte attacco alla legge 194 sull’aborto da parte del leader del Family day Gandolfini: “Dal 1978 ad oggi uccisi sei milioni di bambini e salvati 200mila. Lo Stato ha tradito se stesso”.

Intanto scoppia la polemica per un gadget a forma di feto per le parole del ministro Grillo (M5S): “Negando l’aborto non si favorisce la natalità”. Lo stesso sottosegretario M5S alla famiglia Spadafora precisa: “Al congresso temi mai nell’agenda di governo”.

Congresso delle famiglie, oggi è il giorno di Salvini

Ma nel M5S non tutti sembrano allineati. La senatrice del M5S Tiziana Drago, infatti, si è presentata a sorpresa negando di fatto ciò che aveva assicurato Di Maio: “Nessun parlamentare del M5S sarà a Verona“. “Il M5s non è una realtà politica legata solo alle dichiarazioni di questi giorni, ci sono anche senatori e deputati che hanno apertura verso la famiglia tradizionale”, dichiara dal palco la Drago.

Per oggi sono state rafforzate le misure di sicurezza in vista dell’arrivo di diversi membri del governo, dal vicepremier Salvini ai ministri Fontana e Bussetti, più la leader di Fdi Giorgia Meloni. Sempre in giornata sono previste a Verona diverse manifestazioni di protesta contro il congresso giudicato omofobico e antifemminista.

Foto da Twitter.