Due operai sono morti per il crollo di un muro nel Milanese. L’incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina all’interno di un cantiere in via Roma, a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. I due sono rimasti schiacciati dal crollo di una parete in costruzione.

Due operai morti nel Milanese per il crollo di un muro

Gli operai stavano realizzando paratie divisorie tra i binari ferroviari e i vicini terreni agricoli. Una parte della costruzione, però, ha ceduto schiacciandoli. Per i due lavoratori non c’è stato scampo.

Secondo quanto accertato finora il crollo sarebbe stato causato da una manovra sbagliata con una gru. Trasportati entrambi al pronto soccorso, sono morti poco dopo.