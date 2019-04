Jim Carrey, la vignetta sul duce: l’attore risponde alla Mussolini

Ennesimo scontro social tra Jim Carrey e Alessandra Mussolini.

L’attore canadese aveva pubblicato un disegno in cui si vedono il Duce e Claretta Petacci appesi alla tettoia di piazzale Loreto a Milano. “Se vuole vederla in un altro modo, può sempre capovolgere la vignetta e vedere suo nonno che salta di gioia o che fa l’appello“, ha scritto la star del cinema, replicando al “bastardo” twittato dalla nipote del dittatore fascista.

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu

— Jim Carrey (@JimCarrey) March 30, 2019