Musumeci: “Non mi ricandiderò, sono abituato ad altre regole”

Il Presidente della Regione Nello Musumeci annuncia che a fine mandato non intende ricandidarsi.

La risposta al sondaggio del Sole 24Ore

“Sono un presidente fuori moda, abituato ad altre regole. Questa e’ la stagione dell’odio in cui il tuo avversario diventa nemico e questa non e’ la mia cultura”. Il Governatore è intervenuto a proposito del sondaggio pubblicato dal Sole 24Ore, ha poi aggiunto: “In questo momento sono il presidente di regione con il minor indice di gradimento in Italia. Provo amarezza, ma me lo aspettavo”.

I risultati del sondaggio, Musumeci ultimo

Musumeci è ultimo nella classifica di gradimento dei governatori stilata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e pubblicata dal quotidiano economico. La maglia nera è ormai una consuetudine per l’Isola: ai tempi di Rosario Crocetta la situazione era identica.

Per realizzare la classifica per ogni Regione sono stati interpellati mille elettori. È stato chiesto “un giudizio complessivo sull’operato del Presidente della Regione” e se in caso di elezioni regionali “voterebbero a favore o contro l’attuale Presidente della Regione”. L’indice di gradimento così ottenuto è stato, poi, posto a confronto con il livello di gradimento del giorno di elezione in modo da proporre per ciascun governatore l’indicazione di tendenza in aumento o in diminuzione. Sorride soltanto la Lega.