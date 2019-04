Otto migranti dispersi in mare al largo della Libia. Lo ha riferito Alarm Phone, il numero di soccorso per migranti con problemi in mare. Questa mattina intorno alle 6 Alarm Phone ha ricevuto una telefonata da un gommone in difficoltà con a bordo una ventina di persone. Tra loro ci sono anche donne e bambini.

Gommone in avaria al largo della Libia, 8 migranti dispersi in mare

“Il motore non funziona e l’imbarcazione imbarca acqua. Le autorità sono informate”. Questo il tweet con cui il numero di soccorso ha lanciato l’allarme.

Secondo quanto riferito dai migranti infatti, otto persone sarebbero disperse e il gommone starebbe imbarcando acqua. Tutte le autorità, sostiene Alarm Phone, sarebbero state informate. Intanto da Mediterranea Saving Human arriva un appello: “E’ necessario un intervento urgente per salvare queste persone”, dice.

Migranti: “Verremo uccisi se torniamo in Libia”

“La barca sta andando alla deriva nell’area libico-tunisina. Le autorità di Tunisia, Malta e Italia sono state informate. A Tripoli nessuno è raggiungibile, non c’è da stupirsi: c’è una guerra in corso. Chiediamo immediato lancio di operazione Sar”. Lo ha twittato Alarm Phone.

Intanto un velivolo di Seawatch ha stabilito contatto visivo con l’imbarcazione. Si conferma che ci sono circa venti persone a bordo, tra cui donne e bambini, e nessun motore. Inoltre i migranti hanno riferito ad Alarm Phone che alcuni di loro “verrebbero uccisi se riportati in Libia“.