A pochi giorni dal debutto del Grande Fratello 16 sembra si sia formata già la prima coppia ufficiale. Nella Casa più spiata d’Italia si annuncia “Barbara, è nata una coppia” e intanto si aspetta di vedere un bacio. I concorrenti del Grande Fratello 16 iniziano già ad aprirsi gli uni con gli altri. Vengono fuori le prime confessioni e le prime “intese amorose”.

Grande Fratello 16, c’è già la prima coppia?

A brindare alla coppia è Kikò, l’ex marito di Tina Cipollari, già all’inizio dell’edizione 2019 del Grande Fratello. Si tratta di Mila e Gennaro che, secondo gli inquilini della Casa, sembrano avere un’intesa particolare. La conduttrice, Barbara D’Urso, è pronta a salutare la prima coppia ufficiale della Casa più spiata d’Italia ma aleggia ancora qualche imbarazzo.

In giardino Mila e Gennaro trovano molte cose in comune. Gennaro racconta di essere stato abbandonato dal padre quando aveva tre anni. “Non ho mai avuto una figura maschile di riferimento e allora mi dicevo ‘non ho un padre, il mio padre sono io’. Questo dolore era anche la mia carica”. Mila si ritrova nel suo discorso: “Anche io so quanto valgo, so cosa mi sono costruita da sola”. L’intesa non sfugge a Kikò, che li elegge prima coppia ufficiale della Casa ma Mila sembra non essere ancora pronta.

Niente paura. Ad allontanare ogni timidezza ci pensano le bollicine. La modella e showgirl Mila sembra aver dimenticato già il suo ex, Alex Belli. Scoperta a flirtare con Gennaro, personal trainer napoletano, comincia a mostrare qualche imbarazzo. Lui invece sorride sornione. Intanto insieme cedono ad un brindisi a due.

Per rendere tutto più stuzzicante arriva Kikò. Senza peli sulla lingua, infatti, Kikò insiste “Perché non ti piace lei? Dimmi la verità”. A quel punto l’imbarazzo dei due è palpabile e per sviare l’attenzione propongono un nuovo brindisi. Intanto il 27enne napoletano, divertito, biascica uno “Str..” a mezza bocca.

Gli inquilini ormai si sono lasciati andare e aspettano di vedere il primo bacio tra i due. Ma la prima coppia annunciata del Gf16 concede solo un abbraccio.

GF 16, le prime rivelazioni

Nella Casa del Grande Fratello 16 ci si sente subito a proprio agio. I concorrenti, infatti, si aprono alle prime confessioni gli uni con gli altri. Valentina, per esempio, in cucina racconta a Serena e Gianmarco della sua malattia, un cancro alla tiroide che la colpì nel 2013 costringendola a un’operazione. Cristian Imparato, invece, dichiara di essere gay e di volere un figlio.

LA MALATTIA DI VALENTINA – Valentina mentre prepara la cena con i coinquilini Serena e Gianmarco racconta di essere stata operata di cancro alla tiroide nel 2013 e le motivazioni che l’hanno spinta a rendere pubblica la sua malattia. “Ho voluto raccontare la mia esperienza perché fosse un esempio positivo. Mi piace molto sentire i pareri se sono di persone che reputo intelligenti”, spiega. La cestista fa poi una riflessione sull’importanza dei commenti che si possono ricevere quando si condividono le esperienze personali con un vasto pubblico, sottolineando anche il rischio di poter ricevere critiche che possono ferire.

L’OMOSESSUALITA’ DI CRISTIAN IMPARATO – La conferma è arrivata dal diretto interessato: all’interno della casa Cristian Imparato, parlando con gli altri coinquilini, ha affermato: “Sono gay, in un contesto come il Gf esce tutto ma non sarei mai andato da nessuna parte a dirlo o a usarla come strategia”. Imparato aggiunge che non ritiene che tale comportamento sia d’aiuto perché “è un continuo etichettare, tu vai in trasmissione a dire sono etero?”.

Ma Cristian Imparato ha anche parlato del desiderio di paternità: “Io sento il desiderio di avere un figlio. Io lo avrò. Se tu non crei un qualcosa di tuo… Per me il mondo è un continuo”.