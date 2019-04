Ballando con le stelle 2019, chi è stato eliminato nella terza puntata?

E’ andata in onda ieri sera, sabato 13 aprile 2019, la terza puntata di Ballando con le Stelle. Il talent show di ballo di Milly Carlucci tiene, ancora dopo anni, tanti telespettatori incollati alla tv. Ma chi è stato eliminato nella gara di ieri?

La terza puntata di Ballando con le stelle

La padrona di casa, Milly Carlucci, ha fatto il suo ingresso in un sobrio ma elegante tailleur-pantalone blu. Dopo il consueto saluto alla giuria, ha ricordato che la ballerina per una notte sarebbe stata l’amica e collega Mara Venier.

La gara poi è entrata subito nel vivo. I primi ballerini in gara sono stati Enrico Lo Verso e la maestra Samanta Togni. E’ stata la volta poi di Angelo Russo ed Anastasia Kuzmina. A seguire, l’esibizione di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro che hanno portato in scena la salsa. La quarta coppia in gara sul palco della terza puntata di Ballando con le stelle è stata quella di Mia Gabusi e Marco Leonardi. I due hanno ballato un tango.

E’ arrivato poi il primo ospite, Mara Venier, in uno scintillante abito rosa confetto. Dopo un breve scambio di battute tra le due colleghe, è scesa in pista la coppia formata da Antonio Razzi ed Ornella Boccafoschi. I due in gara hanno portato sul palco un charleston ispirato ad Heidi. La maestra è stata molto lodata dalla severissima giuria, che ha premiato la sua maturazione negli anni.

La sesta esibizione è il Cha Cha ballato da Milena Vukotic, rivelazione di questa edizione di Ballando con le Stelle, e Simone Di Pasquale. A seguire il jive di Ettore Bassi ed Alessandra Tripoli. L’ottava esibizione è stata quella portata in scena da Manuela Arcuri e Luca Favilla.

Il ballo di Mara Venier è stato in stile bollywood. La nota conduttrice televisiva credeva di cavarsela con uno stile apparentemente facile, ma anche questa volta non sono mancate le difficoltà. Seguono in questa serata di Ballando con le Stelle altre tre esibizioni. Quella dell’ex calciatore, Pablo Daniel Osvaldo e la sua partner Veera Kinnunen, il tango di Marzia Roncacci e Samuel Peron. Infine Suor Cristina, Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona che hanno ballato il Cha Cha.

Chi è stato eliminato nella terza puntata?

L’ultima esibizione della gara di ieri sera è stata quella di Lasse Lokken Matberg e Sara Di Vaira. La coppia ha messo in scena un samba sulle note della colonna sonora de Il Re leone. E’ la volta poi di Joe Bastianich, che torna in studio per esibirsi ballando la salsa.

A rischiare l’eliminazione sono le coppie formate da Russo ed Anastasia Kuzmina e Mia Gabusi e Marco Leonardi. Lo spareggio però si disputerà la settimana prossima perché Leonardi è minorenne e non può apparire in televisione dopo la mezzanotte. E’ uscita Valentina.

Foto da Facebook.