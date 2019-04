Arriva la conferma di una notizia che girava già da qualche ora. Suor Cristina, concorrente in gara nell’edizione 2019 di Ballando con le Stelle, lascia il talent di Milly Carlucci.

Già ieri a “La vita in Diretta” su Rai 1 era stata sollevata la questione della presenza, nelle prossime puntate di Ballando, di Suor Cristina. Ora dalle pagine del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, arriva la conferma.

Ballando con le Stelle 2019, Suor Cristina lascia il talent

Suor Cristina non parteciperà alla prossima puntata di Ballando con le Stelle, quella che andrà in onda sabato 20 aprile. La notizia ha lasciato sbigottiti gli spettatori ma niente paura, non è una situazione definitiva. In realtà, infatti, Suor Cristina non sarà presente fisicamente in studio ma potrà essere votata.

Il motivo è presto detto. La prossima puntata del talent Ballando con le Stelle arriva nel giorno che precede la Pasqua. In occasione della Settimana Santa, infatti, Suor Cristina, essendo una religiosa, abbandonerà il programma per chiudersi in un convento a pregare. Lo svela il giornale diretto da Aldo Vitali. La suora più conosciuta della televisione, starà in convento fin dopo Pasquetta.

Come fare, dunque, a votare se Suor Cristina non sarà presente in studio? Lo staff di Ballando con le Stelle, insieme alla padrona di casa, Milly Carlucci, ha già trovato una soluzione. Suor Cristina ballerà lo stesso e si potrà votare la sua esibizione. Il ballo della religiosa, infatti, è già stato registrato nei giorni scorsi e verrà trasmesso in onda durante la puntata. La Giuria potrà così esprimere il suo voto per Suor Cristina.

Selvaggia Lucarelli difende Suor Cristina dagli haters

Suor Cristina è, senza dubbio, uno dei concorrenti più discussi della 14esima edizione di Ballando con le Stelle. Aveva già sollevato tante polemiche la sua partecipazione al talent canoro “The Voice”, dove, con la sua voce aveva sbalordito tutti.

Adesso la religiosa si cimenta in un talent di ballo e anche qui i leoni da tastiera sono pronti a scagliarsi contro la giovane suora sui vari social network. Questa volta però, a difendere Suor Cristina, è intervenuta Selvaggia Lucarelli, membro della giuria.

“Leggo sui social delle cose incredibili sulla partecipazione di Suor Cristina – dice Selvaggia Lucarelli – tipo ‘Tornatene in convento’, ‘Quello è il tuo posto’. Magari sono gli stessi che si spaventano tanto per il burqa degli altri Paesi e poi si scandalizzano per una suora che balla e canta!”

“Ma quanto siete vecchi!”, aggiunge Selvaggia Lucarelli. “Lei invece mi restituisce un’immagine fresca, giovane della suore.

Foto da Facebook.