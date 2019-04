Le note della Marsigliese saranno suonate sabato sui campi di basket. Lo ha deciso il Presidente della Federbasket, Giovanni Petrucci, apprezzando l’iniziativa di solidarietà alla Francia adottata dalla LegaBasket, dopo l’incendio che ha devastato Notre Dame.

La Marsigliese sabato sui campi di basket: “Solidarietà al popolo francese”

L’inno nazionale francese verrà, quindi, suonato anche nel turno di campionato di Lega nazionale e di Lega femminile che si giocherà sabato 20 aprile.

La decisione “in segno di solidarietà al popolo francese per l’incendio che nei giorni scorsi ha colpito la cattedrale di Notre Dame – si legge nella nota della Fip e della LegaBasket – simbolo di orgoglio e identificazione della intera nazione francese ma anche per tutto il resto del mondo che l’ha sempre considerata come patrimonio della umanità”.