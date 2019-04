Il presidente della Regione Nello Musumeci inaugura la mostra su Caravaggio a Siracusa. L’evento è in programma per domani (giovedì 18 aprile) alle ore 17. Il Palazzo della Soprintendenza ai Beni culturali di Siracusa ospiterà l’esposizione dal titolo “Caravaggio – Per una Crocifissione di Sant’Andrea”.

L’esposizione – che resterà aperta fino al 10 gennaio – è stata curata da Pierluigi Carofalo e da Nicola Barbatelli per conto di “Sicilia Musei” e ha il patrocinio dalla Regione Siciliana e del Comune di Siracusa.

La mostra ruota intorno all’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio appartenente alla collezione “Spier Londra”, di cui è proprietario un Fondo privato che nel 2017 l’ha esposta a Cleveland, in occasione del restauro dell’altra versione del dipinto appartenente al museo americano e che raffigura un’inconsueta interpretazione iconografica del martirio di Sant’Andrea apostolo.

Nello stesso palazzo potranno essere apprezzate altre due opere – normalmente esposte nel Polo museale di Messina – di Mario Minniti, grande amico di Caravaggio, che ospitò nel suo periodo siciliano grazie. A partire dal 15 maggio, inoltre, il visitatore avrà l’opportunità di vivere una “Caravaggio experience”, immergendosi in un percorso espositivo accompagnato da proiezioni, realtà virtuali e suggestioni sonore, lungo lo splendido ipogeo situato, sempre in piazza Duomo, a due passi dalla mostra.

All’inaugurazione saranno presenti il dirigente generale del dipartimento dei Beni culturali Sergio Alessandro e la soprintendente di Siracusa Irene Donatella Aprile.