Tenta di incendiare la cattedrale di Saint Patrick a New York, arrestato

Tenta di incendiare la cattedrale di Saint Patrick a New York ma viene fermato in tempo. La polizia ha arrestato un uomo di 37 anni con evidenti problemi psichici, Marc Lamparello, che aveva con sé due taniche di benzina. I sorveglianti della cattedrale lo hanno fermato mentre stava per entrare nella navata centrale. Forse l’uomo voleva bruciarla come Notre-Dame dopo essere stato suggestionato dalla notizia.

La polizia non ha ancora stabilito con certezza il movente, riporta Tgcom. E non ci sono ancora conferme ufficiali sulla possibile disabilità mentale del fermato. Gli agenti hanno però confermato che Marc Lamparello aveva con sè due taniche da 5 litri di benzina, un sacchetto con dentro altri due flaconi di liquido infiammabile e due accendini da cucina.

Ai poliziotti Lamparello ha detto di essere rimasto senza carburante e per questo stava andando in giro con le taniche. Gli agenti hanno però controllato la sua macchina e scoperto che non era affatto in riserva.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember – if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18 aprile 2019

Il sospetto quindi che volesse replicare l’incendio di Notre-Dame è quindi alto. Dopo il rogo di Parigi, infatti, molte cattedrali nel mondo hanno intensificato i controlli. E sono state proprio le guardie private della chiesa di Saint Patrick a dare l’allarme quando hanno visto Lamparello che stava per entrare nella cattedrale.

Inizialmente ha tentato di difendersi dicendo che stava “tagliando” dentro la cattedrale per uscire verso Madison Avenue. Poi ha continuato a dare risposte deliranti: “Difficile capire quali fossero le sue reali intenzioni, ma uno che va in giro con taniche di benzina e accendini dà sicuramente grande preoccupazione”, ha detto John Miller, vice commissario dell’area anti terrorismo della polizia di New York.