Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. I due non ne fanno un mistero e vogliono anche allargare la famiglia. La vacanza a Ibiza non è solo una sorta di luna di miele, ma pare sia anche un viaggio di preparazione al matrimonio bis per la coppia.

Belen e Stefano De Martino a Ibiza, pronti per il matrimonio bis?

Hanno suggellato il ritrovato amore con una lunga vacanza in Marocco accompagnati dal figlio Santiago, ma ora Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono partiti insieme per un romantico viaggio a Ibiza, meta estiva preferita dalla coppia.

Dopo la separazione, i due ex si sono riconquistati e proprio sull’isola delle Baleari, loro posto del cuore, vogliono sancire il ritrovato amore. I due sono ora voltati a Ibiza e naturalmente di social sono arrivate diverse stories sul loro primo giorno di romantico relax. Si stanno preparando forse ad un matrimonio bis?

Dopo tante voci e indizi sui social la coppia ha ufficializzato il ritorno di fiamma. Durante la lunga separazione, la showgirl si è fidanzata col pilotaGp Andrea Iannone. L’ex ballerino di “Amici” invece è stato spesso accostato alla influencer Gilda Ambrosio.

Hanno sempre trascorso le estati con il loro bimbo, Santiago, prendendo case a pochi chilometri l’uno dall’altra, ma sempre guardando lo stesso specchio di mare. Quest’anno Belen e Stefano guarderanno insieme nella stessa direzione sulla stessa spiaggia.

Secondo gli esperti di gossip il viaggio non ha solo come obbiettivo il divertimento, ma avrebbe anche scopi organizzativi. Sembra che Belen e Stefan siano intenzionati a celebrare un matrimonio bis e pare che la location scelta sia proprio Ibiza.

Un’occasione speciale per rinnovare le promesse e per urlare al mondo la loro rinata passione e complicità. Intanto tra un panorama mozzafiato e l’altro spuntano gli scatti in bikini di Belen. Dietro l’obiettivo un ballerino innamorato.

“Se nulla ci salva dalla morte, almeno questo amore ci salva dalla vita”, ha scritto Belen in uno scatto condiviso su Instagram e realizzato proprio davanti ad una chiesa.

Foto da Instagram.