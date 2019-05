Il nuovo amore di Fabio Rovazzi è la youtuber Kokeshi, nome d’arte di Karen Casiraghi. Lo rivela il settimanale “Chi”, accompagnando la notizia da un’ampia selezione di fotografie.

Fabio Rovazzi ci ha messo poco a riprendersi dalla fine della storia d’amore con la modella Karina Bezhenar, durata tre anni. Dopo l’annuncio social in cui spiegava di essere tornato single, il cantante adesso mostra un nuovo amore.

Il nuovo amore di Rovazzi è la youtuber Kokeshi

Rovazzi, che si fece conoscere proprio attraverso Facebook, Instagram e YouTube, ha dichiarato al periodico: “Con Karen ci conosciamo da tempo (il primo incontro è avvenuto a Milano ad una premiere cinematografica), non c’è mai stato nulla perché entrambi eravamo fidanzati. C’era solo una bella simpatia. Quando ci siamo ritrovati single è scattato subito qualcosa di bello. Oggi ci godiamo il nostro primo viaggio insieme”. Fabio e Karen, infatti, stanno trascorrendo una vacanza ai Caraibi e Rovazzi intanto sta lavorando al testo e al video del suo nuovo singolo, in uscita quest’estate.

Questa roccia è scomodissima.

La storia con Karina è definitivamente conclusa

Si mettono a tacere, quindi, le voci che parlavano di un possibile ritorno di fiamma tra Rovazzi e Karina.

“Per tutti quelli che me lo chiedono… sì. Io e Karina ci siamo lasciati da un po’ di tempo. Però siamo rimasti in ottimi rapporti. Buona notte”. Sono queste le parole con cui Fabio Rovazzi ha annunciato ai fan la fine della sua storia con Karina Bezhenar. E lo ha fatto tramite i social, una pratica sempre più diffusa, soprattutto tra i vip.

Le ultime foto social della coppia risalgono a gennaio quando si erano regalati un safari in Africa. In una delle foto postate su Instagram, però, il cantante abbraccia la (ex) fidanzata ma guarda da un’altra parte. Forse un presagio di quello che sarebbe successo di lì a poco?

E poi di nuovo insieme al compleanno di Fabio, quando Karina aveva scritto al fidanzato: “Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle”.

Qualcosa però deve essere andato storto e i due si sono allontanati.

