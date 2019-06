Il cantante Marco Carta arrestato per furto aggravato

Il cantante sardo Marco Carta è stato arrestato ieri sera, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Insieme a lui una donna di 53 anni.

Secondo quanto riporta l’Ansa, il cantante stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l’antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all’uscita.

Arrestato dalla Polizia locale, per il vincitore di Sanremo, Amici e Tale e Quale Show, 34 anni, ieri sera sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Soltanto qualche giorno fa, Marco Carta, ospite in tv nel salotto di Caterina Balivo, aveva dichiarato di avere in programma di sposarsi. “Circolava la voce che mi fossi sposato segretamente. Mi sposerò, ma non adesso”, ha detto.

Il cantante sardo ha anche ammesso di volere una famiglia: “Non mi dispiacerebbe, in qualsiasi forma, diventare genitore. Vorrei dare a un bambino quello che è mancato a me. Non so che padre sarei“.

Foto dal profilo Facebook di Marco Carta.