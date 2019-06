Chiara Ferragni premia i suoi dipendenti con un bonus da 3.400 euro lordi per l’ottimo lavoro svolto. Non è soltanto un’influencer di successo ma anche un amministratore delegato capace. Un vero leader insomma.

Il 2018 è stato un anno molto positivo per la Tbs Crew. La società è stata fondata nel 2009 e oggi gestisce l’e-store e il blog di theblondesalad.com. Inoltre rappresenta la stessa Ferragni, nonché le sorelle Valentina e Francesca, la mamma Marina Di Guardo e il glam artist Manuel Mameli.

Grazie alla gestione di Chiara Ferragni, diventata amministratore delegato della società proprio lo scorso anno, il 2018 si è rivelato un anno decisamente roseo per la Tbs Crew. L’ex socio, invece, Riccardo Pozzoli è uscito dalla compagine societaria.

La guida di Chiara Ferragni ha portato all’attività immediati ricavi, aumentandone la redditività. Proprio per questo motivo, come si legge in una nota, “visti gli ottimi risultati relativi al bilancio 2018, la società ha deciso di destinare un bonus ai propri dipendenti”.

L’azienda non vuole rendere pubblici i dati di fatturato 2018, ma la crescita – spiega in una nota la stessa società – può essere misurata guardando all’incremento dello staff. Tra la fine del 2018 e oggi, infatti, si è passati da 7 a 15 dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Non è la prima volta che le aziende di lusso premiano i propri dipendenti con una serie di bonus per renderli partecipi dei successi raggiunti. Lo aveva già fatto Brunello Cucinelli, ad esempio, che nel 2012 condivise 5 milioni di utili con i propri dipendenti.

La popolarità di Chiara Ferragni aumenta di giorno in giorno. I follower dell’influencer sono sempre attivi e anche le attività della Ferragni ne risentono positivamente. D’altra parte non mancano mai le provocazioni e le novità. Ricordiamo ad esempio il taglio di capelli sfoggiato sul red Carpet al Festival di Cannes. Ma anche in quell’occasione il frenetico attivismo dei follower ha scovato sin da subito l’inganno della parrucca.