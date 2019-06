Incidente sul set di Bond 25, un uomo ferito da un’esplosione

Si è verificato un altro incidente sul set di Bond 25. Martedì, a Londra, uno dei tanti lavoratori degli studi londinesi di Pinewood è stato ferito da un’esplosione.

L’agente 007 James Bond ha la licenza di uccidere. Questo i fan lo sanno bene. Ma questa volta ha rischiato la vita uno dei lavoratori impegnati nelle riprese sul set di Bond 25. Il povero malcapitato non era certo uno dei “cattivi” a cui l’agente segreto più famoso al mondo dà generalmente la caccia.

Su uno dei set in cui si sta girando il prossimo episodio di James Bond si è diffusa la paura per un incidente.Tre “esplosioni controllate” sono infatti finite fuori controllo durante le riprese, causando danni agli studi e ferendo leggermente uno degli addetti che si trovava all’esterno dell’edificio.

Anche la produzione ha confermato l’incidente. In un Tweet infatti ha spiegato che “durante le riprese di un’esplosione controllata sul set di Bond 25 ai Pinewood Studios, sono stati provocati danni all’esterno del set di 007. Non ci sono stati feriti sul set, ma un addetto all’esterno è rimasto leggermente ferito”.

Secondo quanto appreso, la deflagrazione ha divelto parte del tetto e alcuni pannelli delle pareti dello studio. E proprio uno dei pannelli esterni, cadendo dall’edificio, avrebbe colpito l’addetto.

Quello sul set londinese non è l’unico incidente capitato durante le riprese di Bond 25. Lo scorso mese, infatti, era stato proprio il protagonista, Daniel Craig, a rimanere ferito durante le riprese in Giamaica scivolando durante una sequenza d’azione, ed era stato sottoposto a un intervento chirurgico a una caviglia.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK

— James Bond (@007) 4 giugno 2019