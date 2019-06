“Magari muori” sarà il nuovo tormentone dell’estate firmato da un’agenzia funebre | VIDEO

È ufficialmente iniziata l’estate. Insieme a costumi da bagno e vestiti leggeri, cominciano anche ad affiorare i primi tormentoni musicali. In pieno stile latino quest’anno va in scena anche l’agenzia di pompe funebri romana, la Taffo Funeral Service, con il brano “Magari muori“. A interpretarlo, Romina Falconi, che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2007 nella categoria Giovani.

“Magari muori” sarà il nuovo tormentone dell’estate a firma Taffo

La fama dell’agenzia ormai è diffusa. Con il suo humor nero, infatti, Taffo ha conquistato il web. Meme sui social e pubblicità ironiche hanno fatto il giro della rete strappando un sorriso a chiunque vi si imbattesse. Perché per non avere paura della morte, bisogna scherzarci su.

Con questa filosofia, la simpatia dell’agenzia funebre Taffo si è diffusa in tutta Italia. Ma non finisce qui. Il reparto comunicazione ci sa fare e adesso si spinge ancora oltre.

Taffo lancia una canzone dal titolo diretto, come d’altra parte lo sono tutti i suoi messaggi. “Magari muori” è cantata da Romina Falconi, che nell’immagine di presentazione della hit è distesa si un materassino da mare a forma di bara.

“Brinda stasera e ridi di gusto che forse domani sei sotto un cipresso. Canta e balla che la vita passa e chissà che il prete ti nomini a messa” recita il brano. E ancora: “Dai, goditi la vita che poi magari muori e vivi al massimo da qui fino ai crisantemi non rimandare più che poi magari muori baciami e stammi addosso che domani sei in un fosso”.

Al termine della canzone, l’immancabile riferimento ai servizi funebri dell’agenzia romana Taffo. Gli utenti del web hanno immediatamente apprezzato l’iniziativa, tanto che qualcuno risponde con la stessa moneta, quella dell’ironia, e scrive: “Avete inventato un nuovo genere musicale, il reggaetomb“.

Per arrivare pronti alla movida dell’estate, non vi resta che ascoltare il brano e cantare insieme perché godersi la vita è importante. Poi… “magari muori” e non hai più il tempo di divertiti.