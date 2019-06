Heather Parisi risponde a Matteo Salvini, scontro su Twitter

Heather Parisi non è estranea alle polemiche sui social. Questa volta ha preso di mira il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Come si può stare senza Grande Fratello per tutti questi mesi?”, aveva scritto su Twitter il vicepremier dopo la serata conclusiva del reality. Alla sua domanda prontamente risponde Heather Parisi, che lo punzecchia via Twitter.

Nella notte della finale del Grande Fratello è arrivato anche un post del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con tanto di foto della vincitrice. A trionfare su tutti gli altri concorrenti è stata Martina Nasoni, “la ragazza con il cuore di latta” di Irama.

“E anche quest’anno è andata! – ha scritto Salvini – Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi?? Dai, un sorriso allunga la vita”.

Heather Parisi non si è lasciata sfuggire l’occasione per dire la sua. Su Twitter infatti ha risposto alla domanda di Matteo Salvini in maniera molto pungente.

“Azzardo una risposta – ha presto replicato l’ex showgirl in un ‘cinguettio’ con stoccata – al dubbio amletico di @matteosalvinimi: ‘si può stare senza @GrandeFratello tutti questi mesi??’ Probabilmente sì, se si ha qualcosa da fare; no – la chiusura del tweet -, se non si ha nient’altro da fare“. ‘H’, la firma in calce al post, che conferma come a scriverlo sia stata proprio la ballerina, accolta dagli applausi del social e ritwittata oltre 1100 volte. Quasi settemila i ‘mi piace’ raccolti finora.