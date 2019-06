Matteo Salvini e Francesca Verdini fanno sempre più coppia fissa. I due sono stati paparazzati a spasso per le strade di Roma tra aperitivi e passeggiate.

Salvini e Francesca Verdini a spasso per Roma tra aperitivi e passeggiate

Salvini e Francesca hanno prima fatto un aperitivo all’osteria delle Coppelle. Poi, mano nella mano, hanno fatto una passeggiata nel centro di Roma fino a palazzo Chigi. Un normale pomeriggio per una coppia di innamorati. Quando però si tratta del vicepremier e della sua nuova fiamma, allora gli occhi indiscreti e curiosi aumentano. La coppia dopo la passeggiata infatti, per sfuggire ai giornalisti, ha imboccato velocemente via del Seminario.

Matteo Salvini e Francesca Verdini spuntano a tardo pomeriggio seduti a un tavolino di uno dei ristobar della movida romana. Lui vestito casual con un t-shirt viola, pantaloni chiari e sneaker, lei in un body nero e jeans e anfibi tipo DrMartens. Coccole, baci, e quando il ministro dell’Interno arriva in piazza Colonna tra la sorpresa dei passanti e degli operatori tv, chiede loro di non avvicinarsi: “Dai, ora no altrimenti dopo non vi parlo…”, alludendo al vertice di governo.

Dribblati i cameramen e cronisti la coppia si incammina verso la residenza romana del ministro dell’Interno.

Soltanto qualche settimana fa, il ministro dell’Interno aveva smentito le voci di una possibile crisi tra lui e Francesca Verdini postando un selfie sui social.

“Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene!”. Salvini accompagna con queste parole il selfie di coppia per smentire le voci di una possibile crisi con Francesca Verdini. La ragazza infatti da un po’ di tempo non si faceva vedere al fianco del vicepremier ma la storia sembra procedere a gonfie vele.

A pochi giorni dalle elezioni europee, però, Salvini ha voluto mettere a tacere le voci di una crisi con Francesca. Eccoli abbracciati e sorridenti sui social: lui guarda l’obiettivo mentre lei gli stampa un bacio sulla guancia. Il tempo di un selfie in riva al lago e il vicepremier è stato subito riassorbito dai suoi impegni in giro per l’Italia, come ha chiarito lui stesso a margine dello scatto: “P.S. Foto scattata sul lago alcuni giorni fa, oggi lavoro fra Puglia e Roma”.