Volete avere capelli forti e sani anche al mare? Non vi resta che seguire i nostri consigli. Con questi rimedi naturali avrete capelli belli e seducenti in poche semplici mosse.

I capelli sono uno degli aspetti fondamentali per la bellezza di una donna. Corti, lunghi, lisci, mossi o ricci, incorniciano il viso e sono da sempre importantissimi per chiunque e a qualsiasi età. Finalmente è arrivata l’estate e non possono mancare le giornate al mare. Il sole, la spiaggia e la salsedine, però, possono rovinare i nostri capelli. Per evitare che risultino opachi e spenti, basta difenderli con questi semplici rimedi naturali.

Capelli forti e sani anche al mare in poche semplici mosse

Piccole attenzioni quotidiane. La prima cosa da fare è prenderci cura dei nostri capelli ogni giorno, in maniera costante. Piccole attenzioni quotidiane possono assicurarci dei risultati davvero sorprendenti. Per esempio, per sciacquare i capelli da cloro e salsedine non è necessario stressarli con lo shampoo ogni volta. Basta una doccia con acqua dolce, infatti. Se volete dare un tocco in più, potete usare un impacco con olio naturale e lavarlo via sotto la doccia a fine giornata. In questo modo avrete capelli morbidi e idratati senza stress. Lavarli troppo frequentemente, infatti, rischia di danneggiarli e i detergenti utilizzati potrebbero risultare aggressivi anche per la cute.

Protezione continua. L’acqua salata, il cloro, la salsedine, il sole sono tutti elementi che a lungo andare possono rendere i capelli stopposi, aridi e opachi. Per avere una chioma sempre splendente, basta utilizzare regolarmente un olio naturale. Per esempio, l’olio di jojoba è un ottimo alleato per i nostri capelli e inoltre si assorbe con facilità. Oppure possiamo usare l’olio di cocco, o ancora il burro di karité o olio di argan. Per avere capelli forti e luminosi è sufficiente massaggiare l’olio sulla cute e sulla lunghezza. Per un risultato ottimale, ricordiamoci di ripetere l’operazione di tanto in tanto e soprattutto dopo il bagno.

Costanza e dedizione. A tutte piace avere capelli splendenti ma spesso non bastano trattamenti occasionali. Per una chioma sempre al top, è bene curarla con costanza e dedizione. Almeno un paio di volte alla settimana, sarebbe opportuno applicare una maschera nutriente e ristrutturante, soprattutto durante le vacanze. Non è necessario spendere una fortuna in prodotti costosi, i rimedi della nonna sono perfetti ed economici. Potete ottenere un’ottima maschera per capelli mescolando insieme olio di oliva o di mandorle dolci o anche di cocco a qualche cucchiaio di yogurt o di miele. In questo modo otterrete un impacco ricco e naturale da massaggiare sui capelli umidi. Per un risultato ancora migliore, avvolgete la testa con un foglio di plastica trasparente per una mezz’oretta e poi sciacquiamo: i capelli saranno incredibilmente morbidi, setosi e lucenti.

L’errore peggiore. Ci sono abitudini quotidiane che andrebbero assolutamente eliminate. Per esempio, non molti sanno che versare lo shampoo direttamente sui capelli è uno dei peggiori errori da evitare. È uno dei gesti più frequenti sotto la doccia ma non andrebbe fatto. Se ci fate caso, infatti, i parrucchieri versano un po’ di shampoo in una ciotola per poi stemperarla con acqua tiepida. Un altro passaggio fondamentale è il massaggio. Basta compiere con le dita piccoli movimenti circolari e profondi sulla cute per poi passare alle lunghezze. Così eviteremo di stressare i capelli e scopriremo con grande soddisfazione che è sufficiente usare meno prodotto di quanto siamo abituati.

Non farsi cogliere impreparati. Al momento pensiamo al sole e al mare ma il vero nemico dei capelli è l’autunno. Per non farsi cogliere impreparati, basta giocare d’anticipo. Un’alimentazione sana e uno stile di vita equilibrato saranno sicuramente importanti per arrivare in forma e affrontare il rientro in città. Una spuntatina ai capelli per eliminare le doppie punte o un bel taglio deciso saranno un toccasana per renderli più forti e pronti ad affrontare la nuova stagione.