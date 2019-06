Under 21, Italia-Polonia 0-1: Bielik punisce gli azzurrini

Tanta, tanta sfortuna. D’altronde, è la dura legge del goal. L’Italia Under 21 cade al cospetto della Polonia dopo una partita dominata in lunga e in largo dagli azzurrini. La decide un goal di Krystian Bielik, promessa dell’Arsenal nell’ultima stagione in prestito al Charlton. Una rete anche fortunata, ma tanto basta ai polacchi per trovare un vantaggio poi conservato con i denti nella ripresa. E così, si complica terribilmente la corsa alla semifinale.

Una partita in cui gli azzurrini di Gigi Di Biagio erano partiti con il piglio giusto, mettendo subito in difficoltà gli avversari sulle fasce con le incursioni di Chiesa e Orsolini, senza però riuscire a bucare Grabara. Al 40′, dopo un errore in disimpegno di Barella, è Bielik a trovare il goal che rompe gli equilibri, e pochi minuti dopo il pareggio di Orsolini è annullato per fuorigioco.

La nostra Under 21 non si abbatte, e prova a reagire anche con l’ingresso dalla panchina di Moise Kean, ma il portiere polacco e la traversa negano la gioia del pari rispettivamente a Chiesa e Pellegrini. Entrano anche Tonali (per uno spento Mandragora) e Zaniolo, senza che però arrivi il guizzo giusto.

Adesso, mano alle calcolatrici per il discorso semifinali. Solo le tre prime classificate dei gironi e la miglior seconda, infatti, accederanno alla fase a eliminazione diretta. E con la Polonia a quota 6 punti dopo due partite, potrebbe non bastare una vittoria nell’ultimo match contro il Belgio per guadagnarsi il pass per la semi, considerando anche la situazione degli altri gironi.

IL TABELLINO

ITALIA UNDER 21 – POLONIA UNDER 21 0 – 1

ITALIA U21 (4-3-3): Meret; Adjapong (dal 36′ s.t. Zaniolo), Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora (dal 12′ s.t. Tonali), Pellegrini; Orsolini (dal 1′ s.t. Kean), Cutrone, Chiesa. CT: Di Biagio.

POLONIA U21 (4-5-1): Grabara; Fila, Wieteska, Bochniewicz, Pestka; Jagiello (dal 10′ s.t. Michalak), Zurkowski, Bielik, Dziczek, Szymanski; Kownacki (dal 31′ s.t. Buksa). CT: Michniewicz.

Marcatori: al 40′ p.t. Bielik (P).

Arbitro: Kulbakov (BLR).

Note: ammoniti Dziczek (P), Kownacki (P), Zaniolo (I), Buksa (P).