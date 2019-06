Romina Power è finita in ospedale. La cantante e attrice, ex di Al Bano, ha postato su Instagram uno scatto con la flebo che ha subito allarmato i fan. Si è trattato di un intervento al ginocchio e tutto è andato per il verso giusto.

Romina Power sta bene, ha subito un intervento al ginocchio

È uscita dalla clinica Villa Margherita e sta bene. Lo ha fatto sapere lei stessa postando un nuovo messaggio sul suo profilo Instagram. Accanto, una foto che la ritrae sorridente dopo l’intervento al ginocchio, accanto al figlio Yari Carrisi, che armeggia con una consolle musicale, e alla caposala di Villa Margherita che l’ha assistita.

“Dopo l’intervento in artoscopia al ginocchio – scrive –, ringrazio di cuore il prof Petrucci, il prof Cauti, il prof Alicicco, la caposala Gabriella D’Angelo e tutto lo staff estremamente gentile della clinica. Più, naturalmente i miei figli Romina e Yari, che mi hanno sostenuta e tenuta compagnia con sottofondo anche musicale”.

Romina Power in ospedale, lo scatto con la flebo che allarma in fan

Non si conoscevano inizialmente le cause del ricovero ma Romina Power ha subito cercato di rassicurare i follower. La didascalia che accompagna sul suo profilo Instagram la foto della sua mano con la flebo recita: “Tutto bene quel che finisce bene! Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti”.

Niente paura dunque, la cantante sta bene. I fan possono stare tranquilli anche se, come abbiamo già detto, non sono stati resi noti subito i motivi che hanno portato al ricovero in ospedale e alle cure di Romina Power. Il post, però, lasciava intendere che l’artista abbia subito un intervento chirurgico

Tra i tanti commenti al post sui social, spicca quello della figlia Romina Carrisi. La figlia della Power e di Al Bano, infatti, ha infatti scritto sotto alla foto della madre: “Love you mommy. Solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino”.

La figlia ha poi ripreso nelle sue Stories su Instagram lo scatto di Romina Power con la mano e la flebo, a cui ha aggiunto il titolo: “Strong woman”.