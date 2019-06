Il Premio solidarietà torna a Vulcano con Maria Grazia Cucinotta e Vittoria Belvedere

Il premio solidarietà, arrivato alla sua IX edizione, torna quest’anno nella splendida cornice del porto di Levante di Vulcano. Appuntamento ormai annuale che conclude il mese di giugno, fortemente voluto dal Sac. Lio Raffaele che aiutato da una cerchia ristretta di collaboratori, accende i riflettori sul tema della solidarietà.

Premio solidarietà: gli ospiti

Maria Grazia Cucinotta, attrice di fama internazionale, amante delle Eolie, icona di bellezza mediterranea, ormai da tre anni fa da madrina a questo evento che condivide e a cui lei fortemente crede.

Quest’anno salirà sul palco a portare la sua testimonianza di solidarietà, Vittoria Belvedere. Anche lei meridionale, attrice in fiction di successo come “Rita da Cascia” e “Le ragazze di Piazza di Spagna”, al cinema con “immaturi – il viaggio” e modella nonché figura femminile affianco a Pippo Baudo nel Sanremo del 2002. Premierà una donna delle nostre isole che in maniera silente aiuta dei bambini nel sud America.

Ad animare la serata, inoltre, il comico e imitatore Gennaro Calabrese, personaggio poliedrico che porterà sul palco i suoi cavalli di battaglia e le sue migliori performance per allietare il pubblico presente alla serata.

Quest’anno, la commissione ha voluto premiare la sig. Genevieve Gennaro, donna delle nostre isole, che in maniera silente aiuta quotidianamente una realtà di bambini del sud America. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, verrà consegnato un premio speciale, in memoria di Fabrizio Frizzi, ad una associazione che opera nel territorio e si occupa di rendere più agevole e il più normale possibile la vita di “ragazzi speciali”, si tratta del “Gruppo LabO, il Lab…oratorio dei Ragazzi Speciali di Olivarella”, guidati da Saverio Mancuso.

In apertura della serata, la proiezione in anteprima assoluta del video prodotto dall’associazione VULCANIAMO. Nato dal progetto “Vulcaniamo tutto l’anno”, si tratta di una micro produzione video dell’isola per l’isola.

L’evento

Scopo dell’evento è sempre di più fare solidarietà, motivo per il quale, quest’anno, abbiamo lanciato lo slogan #direfaredare. Il motto ci spinge quotidianamente a fare e aiutare chi ha veramente bisogno. Verranno pertanto vendute delle t-shirt, dei biscotti fatti dalle donne di vulcano e dei lavoretti realizzati dai ragazzi dell’oratorio S. Filippo Neri e il ricavato servirà per dotare il campetto E. Pavia di Vulcano di un defibrillatore e di un tavolo da pingpong. Testimonial della raccolta, la croce rossa – comitato Milazzo Isole Eolie e il campione italiano doppio misto 3° categoria di tennis da tavolo, Stefano Caprì.

Si rende noto che per l’occasione la Mediterranea Crociere effettuerà servizio trasferimento da Milazzo con partenza alle ore 19.30, proseguirà per Lipari e ripartirà alle 20.45 alla volta di Vulcano, effettuando, alla fine della serata, viaggio di rientro.

Si ringraziano i partner dell’evento CARONTE& TOURIST – MISCELA D’ORO – TASCA D’ALMERITA – MARNAVI – EOLIAN BUNKER – TARNAV – MEDITERRANEA CROCIERE – THERASIA RESORT – LES SABLES NOIR, e tutti gli sponsor che contribuiscono alla riuscita dell’evento.

Foto dalla pagina Facebook “Premio solidarietà“