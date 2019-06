Fabio Fazio ha accettato il taglio dello stipendio. Il conduttore di “Che tempo che fa”, asseconda quindi le richieste della Rai. La decisione si inserisce all’interno di un quadro di necessità generale dell’azienda e non per una misura punitiva ad hoc.

Che tempo che fa, Fabio Fazio accetta il taglio dello stipendio

La notizia è stata confermata da fonti dell’entourage del conduttore. Dalle stesse fonti è emerso che l’accordo con i vertici di viale Mazzini sarebbe stato raggiunto due settimane fa. Lo stesso Fazio e i suoi collaboratori hanno espresso però contrarietà alla riduzione del budget di “Che tempo che fa”.

Fazio ha accolto la sforbiciata in quanto si tratta di una necessità generale dell’Azienda e non di una misura punitiva ad personam, concretizzando così una disponibilità che aveva già manifestato più volte pubblicamente. L’intesa con la Rai sulla riduzione, nel caso di Fazio, non riguarda un rinnovo ma un contratto in essere.

A maggio il conduttore era stato attaccato sul suo stipendio e “Che tempo che fa” era stata chiusa in anticipo, con il taglio di tre puntate del lunedì.

La conclusione di “Che tempo che fa”

Fabio Fazio ha concluso la stagione di “Che tempo che fa” su Rai1. Il saluto del presentatore lascia l’amaro in bocca a causa delle ultime polemiche e il possibile trasferimento su Rai2.

“Siamo giunti alla fine di stagione intensa, complicata ma molto vivace. Trentadue puntate insieme, una media di più di 3,8 milioni di spettatori, che è davvero enorme. Grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito e hanno creduto in noi”. Questo il saluto che Fabio Fazio ha rivolto al suo pubblico nell’ultima puntata di ‘Che Tempo Che Fa’ su Raiuno.

Ricordiamo che a causa delle ultime polemiche sul compenso di Fazio e dopo gli screzi con il vicepremier Matteo Salvini, è stato chiuso anticipatamente “Che fuori tempo che fa”. Il programma della seconda serata del lunedì, infatti, non ha visto le ultime tre puntate. Al suo posto uno speciale di “Porta a Porta” di Bruno Vespa sulle elezioni Europee del 26 maggio.

Il trasloco su Rai2

Intanto è giunta anche la notizia di un accordo con il direttore Carlo Freccero per il trasferimento di Fazio su Rai2. “Sembra che l’anno prossimo ci ritroveremo su Raidue. Al momento – ha aggiunto Fabio Fazio – devo dire la verità ho avuto un invito serio da Rai YoYo, mi hanno veramente invitato e vi ringrazio per questo. Se sarà Raidue si tratta di schiacciare un tasto del telecomando, non è una cosa complicata. L’importante è avere sempre la possibilità di crescere, di divertirsi, di inventare, l’importante è essere considerati una risorsa e non un problema. Il luogo non conta”, ha concluso Fazio.