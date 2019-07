La notizia era nell’aria già da tempo, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Il Napoli ha un nuovo difensore centrale ed è Kostas Manolas. A darne conferma, in serata, la Roma, che aveva bisogno di cedere il difensore greco per sistemare il bilancio prima della chiusura dell’esercizio. Di seguito il testo del comunicato del club capitolino:

L’AS ROMA rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas.

Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro.

Manolas, arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti.

Il Club augura a Kostas le migliori fortune per il futuro.

Manca ancora l’annuncio da parte del Napoli, ma per il difensore greco è pronto un ricco contratto da oltre 4 milioni di euro annui. Sbloccata definitivamente nel pomeriggio la trattativa, che si era arenata a causa di alcuni dettagli contrattuali poco graditi all’agente Mino Raiola.

A fare il percorso inverso, in direzione Roma, sarà Amadou Diawara. Il centrocampista senegalese si trasferirà nella Capitale per una cifra intorno ai 20 milioni di euro e sarà il primo acquisto per il nuovo tecnico Fonseca, dopo Spinazzola.