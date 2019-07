Rocio Munoz Morales si lascia andare in una intervista al settimanale Grazia. Madrina del Taormina Film Festival 2019, l’affascinante e intrigante Rocio non racconta soltanto le sue nuove sfide lavorative ma soprattutto ciò che la spinge ad andare avanti al meglio: l’amore per Raoul Bova. Del suo compagno, infatti, dice: “Lo amo perché è bello dentro. Di uomini seducenti e gentili è pieno il mondo ma per essere felici bisogna sceglierne uno che abbia un’anima bella. Come il mio”.

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova: “Lo amo perché è bello… dentro”

Le sfide nella vita sono tante ma quando si ha un alleato speciale, allora tutto diventa più facile. È il caso dell’attrice spagnola Rocio Munoz Morales, che ha trovato la sua forza nel compagno Raoul Bova.

L’attrice si sbottona in un intervista al settimanale Grazie. La storia con il sex symbol italiano va a gonfie vele, soprattutto grazie alla complicità tra i due. “Ho bisogno di stimoli – racconta Rocio -. Ascolto tutti ma poi decido con la mia testa. Quando mi venne offerta la conduzione per Sanremo accanto a Carlo Conti, lo stesso Raoul mi mise in guardia spiegandomi che sarei finita nel mirino e anche il minimo errore non mi sarebbe stato perdonato. Io mi presentai al provino a bordo della mia utilitaria ed ebbi il lavoro. Ho vissuto l’esperienza di Sanremo nella massima allegria”.

Non solo complicità ma anche tanta intesa tra l’attrice e Raoul Bova. Il segreto per una relazione perfetta sta proprio qui. “I pantaloni li porta chi li deve portare: Raoul. Non sono io a scegliere per tutti. Ogni decisione la prendiamo insieme. – racconta – Rocio – Lui mi protegge, mi sostiene, divide con me le gioie e le fatiche della famiglia”.

Quando si è belli e famosi è difficile riuscire a mantenere la vita privata lontano dai riflettori. Lo stesso, infatti, è successo a Rocio Munoz Morales e Roaul Bova. Per i due, non è stato facile mandare avanti il rapporto sotto lo sguardo costante dei media e il giudizio dell’opinione pubblica.

“All’inizio sì – confessa la Morales – è stato tutto molto complicato. Faticavo a capire tutta l’attenzione che si era scatenata intorno a noi. A salvarmi è stato il sentimento fortissimo che mi lega a Raoul. Magari ci sposeremo quando nessuno se lo aspetta più. Raoul è capace di sorprendermi”.

Non ci resta che aspettare la prossima sorpresa della felice coppia innamorata.