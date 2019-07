Rabiot si presenta: “Juve meglio del Psg, qui nel momento giusto”

“La Juventus è un club con una grande storia. Qui ci sono tanti bravi giocatori: la squadra è superiore rispetto al Psg. Le parole di Buffon sono state molto importanti: mi ha convinto a fare questa nuova avventura. Sono arrivato nel momento giusto della mia carriera: voglio aiutare i bianconeri a vincere la Champions League“. Queste le parole del neo centrocampista della Juventus Adrien Rabiot.

Rabiot si presenta

Il 24enne francese è arrivato a parametro zero, dopo essersi svincolato dal Paris Saint Germain, ed è stato presentato ufficialmente. “Ci sono stati molti contatti con questo club anche in passato ma era un altro periodo della mia vita. Ora invece è giunto il momento di confrontarmi col campionato italiano. È la prima volta che gioco in un campionato lontano dal mio Paese ma sono pronto a dare il massimo e ad aiutare il club a centrare i propri obiettivi”, ha spiegato il francese.