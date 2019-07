Cadavere di donna trovato in mare ad Ancona, è giallo

Macabro ritrovamento ad Ancona. Il cadavere di una donna, di apparente età compresa tra i 70 e gli 80 anni, è stato rinvenuto nella notte in mare a circa 20 metri dalla spiaggia libera tra Torrette e Collemarino. Sul corpo nessun segno di violenza: la donna indossava una maglietta e un paio di calzoncini corti.

Cadavere di donna trovato in mare

L’ipotesi privilegiata della polizia è che sia stata stroncata da un malore mentre passeggiava in acqua ma non si è esclude neanche un suicidio. In spiaggia è stata trovata una borsetta, forse appartenente all’anziana, con dentro effetti personali. C’era anche un cellulare da cui gli investigatori stanno cercando di risalire all’identità della vittima.

A notare il corpo che galleggiava in acqua, verso le 23 di ieri, alcuni passanti che hanno fatto la segnalazione. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco. Dopo i rilievi la Procura ha dato il benestare a portare via il cadavere dal luogo del rinvenimento. Verrà disposta l’autopsia per accertare le cause della morte.