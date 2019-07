Finisce l’attesa. Tutto pronto per il debutto di Stranger Things 3, previsto per giovedì 4 luglio. Finalmente i fan di tutto il mondo potranno terminare il loro conto alla rovescia durato mesi. Sta infatti per arrivare su Netflix la terza stagione di una delle serie tv più amate: Stranger Things.

Stranger Things 3, tutto pronto per il debutto

La nota serie tv è un omaggio ai classici di fantascienza degli anni ’80. Stranger Things, creata dai ‘The Duffer Brothers’, ha ricevuto 31 nomination agli Emmy, tra cui due come ‘Miglior Serie Drammatica’.

A marzo è stato rilasciato il trailer della terza stagione. Nella didascalia si legge: “In un’estate può cambiare tutto”. Tornano le avventure dei ragazzi di Hawkins: ritroveremo Mike, Eleven, Dustin, Lucas e il detective Jim Hopper.

Nel cast dello show torneranno dunque i protagonisti delle passate stagioni tra cui Winona Ryder David Harbour insieme ai giovanissimi Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink e e Millie Bobby Brown.

Nel brevissimo video si nota un gruppo di ratti introdursi all’interno di un magazzino fatiscente e nella didascalia sotto si legge “It’s feeding time”, è un inquietante indizio”.

Le prime stagioni

Tutto inizia nel 2016 (primi 8 episodi) quando, a Hawkins, la scomparsa di Will porta alla luce un mistero in cui si mescolano esperimenti segreti, forze soprannaturali e una strana bambina, ribattezzata ’11’, con la quale tre amici, Lucas, Mike e Dustin, cercano di scoprire cosa sia successo a Will.

Poi la seconda serie – con un cast di cui fanno parte, tra gli altri, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Matthew Modine e Paul Reiser – arriva nel 2017 (altri 9 episodi) e la chiusura della ‘porta’ nella quale tutto era finito e messo al sicuro. O così sembrava, visto l’anticipazione arrivata in uno dei trailer ufficiali della terza e attesissima stagione. Perché? Cosa è successo? Dove si nasconde il male? Solo poche ore per scoprirlo. Siamo pronti?