Sembra che alcune coppie famose dicano in giro di aver rifiutato di partecipare a Temptation Island Vip. La produzione, però, smentisce. Sul profilo Instagram del programma prodotto dalla FASCINO P.G.T. di Maria De Filippi ed in onda a partire dal prossimo autunno si legge infatti un messaggio al veleno.

Temptation Island Vip attacca alcune coppie “Non vi ha invitato nessuno”

“Ci sono coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare a TemptationIslandVip, quando in realtà nessuno le ha mai invitate… Sarebbe troppo brutto scrivere chi, vero? La Produzione”. Questo il messaggio che si legge sul social network del programma.

La produzione di Temptation Island Vip non le manda a dire. Con queste parole chiare e dirette, infatti, smentisce i rumors circolati nelle ultime ore a proposito di alcune “coppie famose” che avrebbero declinato l’invito di prendere parte al gioco delle tentazioni.

Da Temptation Island non sono arrivati i nomi dei famosi ai quali il messaggio è indirizzato, nonostante le esortazioni dei follower. Intanto si comincia a discutere su quali potrebbero essere le coppie di vip che andranno nei villaggi in cui si attenta la stabilità dell’amore.

Tra i nomi associati al programma ci sono quelli di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, ex concorrenti del ‘Grande Fratello’, Ambra Lombardo e Kikò Nalli, anch’essi provenienti dalla Casa di Cinecittà, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ex concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’.

Proprio la De Andrè, che nell’ultimo reality a cui ha partecipato ha fatto molto parlare di sé, incalzata sul tema, ha dichiarato: “Lascio della suspense. Non mi è stato proposto nulla per ora”. Non è chiaro se lo staff del programma rivelerà ulteriori dettagli circa i vip incriminati.